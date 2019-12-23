شاهدوا.. ابنة حسن يوسف وشمس البارودي في أول ظهور لها

شكل ظهور ناريمان ابنة الممثل المصري ​حسن يوسف​ والممثلة المصرية شمس البارودي مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صورها وعلقوا على إطلالتها.

وقد انتشرت صور لـ ناريمان خلال مرافقتها والدها أثناء تكريمه بحفل توزيع جوائز قناة “نايل دراما” الذي أقيم مساء الخميس الماضي.

وأطلت بـ توب سوداء بسيطة نسقتها مع تنورة مزينة بالزهور الضخمة وارتدت فوقهما معطفا شتويا أنيقا، وقد لفتت إطلالة ناريمان الأنظار خصوصاً أنها بدت بلوك عصري عكس ما توقعه العديدون من أنها قد تكون مرتدية الحجاب.

واستعان حسن يوسف بابنته خلال سيره على السجادة الحمراء، خاصة وأنه كان يحمل عصا يتوكأ عليها خلال تحركه، حيث أعلن للمحيطين به أنها ابنتها.

إشارة إلى أنه يعرض حالياً لـ حسن يوسف مسلسل “الضاهر” عبر قناة “الحياة”، وهو من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وغيرهم وهو من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد.

