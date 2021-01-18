نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو لابنتها “تاليا” قدمت من خلاله طريقة عمل الباستا بالصلصة البيضاء على طريقتها.

ويبدو أن تاليا رحمة قررت أن تسير على خطى والدتها باحتراف الطبخ، فمن المعروف أن والدتها النجمة اللبنانية تتفاعل بشكل مستمر مع متابعيها من خلال فيديوهات لوصفاتها، حتى أن البعض أطلق عليها لقب “الشيف سيرين عبد النور”.

وقد ظهرت ابنة سيرين عبد النور البالغة من العمر 10 سنوات، وهي تطهو الطعام والذي كان عبارة عن معكرونة بالصلصة البيضاء، وأرفقت النجمة اللبنانية الفيديو بتعليق: “تاليا حبت تعلمكن كيف منعمل باستا مع الصلصة البيضاء.. خربتلي المطبخ بس اوك”.

وأشاد المتابعون بمهارة تاليا في المطبخ بالرغم من صغر سنّها، وأكدوا أنها اكتسبت ذلك من والدتها سيرين عبد النور.

ومن الواضح حرص سيرين عبد النور على تدريب ابنتها على فن المطبخ، فقد نشرت سابقاً فيديو لتاليا عام 2015 وهي تقوم بمساعدتها داخل المطبخ، وتغسل البطاطا، وعلقت عليه “في أهضم بدها تساعد مامي”.

ونشرت سيرين عبد النور فيديو من مطبخ منزلها أثناء فترة الحجر المنزلي العام الماضي، وقدمت مفاجأة في الفيديو والتي اتضح انها ابنتها الكبرى تاليا وشقيقتها سابين، وقالت إنها ستعمل مساعدة شيف لابنتها تاليا هذه المرة.

وأشادت إحدى معجبات الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بمهارات ابنتها الكبرى تالية في الطبخ، وعلقت المعجبة: “عم شوف ستوريز تاليا وحياة الله بتعرف تعمل أكل أكثر من إمي.. صار عمري ٢٥ سنة ما بعرف افرم بندورة ستحيت من حالي”.

لترد عليها سيرين عبد النور: “كلمة ما بعرف اطبخ ما بحب اسمعها عم علم بنتي من هلق !!!! وساعة لبدك بعلمك”.

وتعبر سيرين عبد النور بشكل مستمر عن حبها للطبخ، وتؤكد أنها تجد متعة في ممارسة هواية الطهي، وتستعرض ذلك من خلال تقديم وصفات لجمهورها مثل أطباق إيطالية وسلطات مختلفة، بالإضافة لبعض وصفات الحلويات.

يذكر أن سيرين عبد النور لا تتوقف عن نشر الصور والفيديوهات الخاصة بأفراد أسرتها، وتحديداً ابنها كريستيانو.

تزوجت سيرين عبد النور من اللبناني فريد رحمة في عام 2007، وأنجبت ابنتها تاليا في 10 يونيو 2011 وأنجبت طفلها الثاني كريستيانو في 17 مارس 2018.