تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت الفنانة السورية نادين تحسين بك وابنتها.

ولفتت الأخيرة الأنظار بجمالها وأشارت بعض التعليقات إلى أنها تشبه والدتها بالكثير من ملامحها فيما رأى آخرون عكس ذلك. وحققت الصورة عدداً كبيراً من علامات الإعجاب منذ الدقائق الأولى بعد النشر.

ويُذكر ان نادين تحسين بك تشارك في بطولة مسلسل “برزخ” الى جانب الممثلين: سمر سامي ونضال نجم ونادين تحسين بيك وعلاء قاسم وجمال قبش ومحمد قنوع وعبد الرحمن قويدر وجورج قبيلي وسارة الطويل، وهو من كتابة بلال شحادات وإخراج سيف سبيعي.

وتدور أحداث المسلسل التشويقي حول انسان يملك حياتين من دون أن يدري، فيعيش في التقاطع بينهما على حدود التماس بين الماضي والحاضر، فلا يطال أيّاً منهما، الى أن تتوالى الصدمات باكتشافه معالمهما شيئاً فشيئاً.

ويُشكل “برزخ” جزءاً من ثلاثية الدراما النفسية “بصمة حدا”، الى جانب سلسلتَي “انتقام بارد” و”طبق الأصل”، وهو من إنتاج شركتَي “غولدن لاين” و”أي سي ميديا”.

ويشار إلى ان أخباراً شاعت مؤخراً عن إصابة الفنانة ووالدها الفنان القدير حسام تحسين بك بالوباء الناتج عن فيروس كورونا المستجد. وهو ما أوضح حقيقته الممثل القدير من خلال اتصال هاتفي أُجري معه عبر أثير إذاعة “ميلودي أف أم” السورية.

وفي هذا الصدد نفى صحة الخبر وأبدى استغرابه واستياءه من مطلقي الشائعات واصفاً إياهم بالمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج النفسي.

وشدد على أنه وابنته وابنه يتمتعون بصحة جيدة وأنهم “بألف ألف خير”. كما كشف حينها (آب أغسطس 2020) أنه في صدد تصوير عملين، أحدهما هو “ولاد السلطان” ويؤدي فيه دور زعيم حارة يمتلك حماماً، يتزوج من امرأة تلد طفلاً قبل أن تتوفى، ويتزوج بعدها من امرأة أخرى تنجب له طفلاً آخر.