حضرت ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بصحبة زوجها خضر محمد خضر.

وخلال سيرهما على السجادة الحمراء، التقطت الكاميرات صورة لياسمين وخضر وهي تسير حافية القدمين بينما يحمل خضر حذائها.

ياسمين أبو النجا هي ابنه نجلاء من زوجها الأول سيف أبو النجا الشقيق الأكبر للفنان خالد أبو النجا والذي كان قد قام بأحد الأدوار مع الفنانة الراحلة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم “إمبراطورية ميم”.

أما زوج ياسمين فهو خضر محمد خضر هو واحد من مؤسسي مهرجان الجونة منذ بدايته كفكرة في إقامة مهرجان هناك.



يُذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.