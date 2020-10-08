نشرت الممثلة المصرية ​حنان ترك​ صور لإبنيها يوسف وآدم، بالأبيض والأسود، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت حنان عدد كبير من التلعيقات، فكتب أحد المتابعين: ” نسخة منك سبحان الله، ما شاء الله ربنا يحفظه”.

الا ان اللافت هو اشتياق الجمهور لها ولأعمالها التمثيلية، اذ سأل متابع آخر عما اذا كانت ستشارك بعمل تمثيلي جديد، كاتبا :”ربنا يحفظكم ست حنان والعائلة الطيبة، ست حنان ممكن انشوفكي في اعمال عن قريب لو خلاص انحرمنا من شوفتكي عالشاشات، عموما دعائنا بالصحة والعافية لكم جميعا”.





