نشرت الممثلة المصرية حنان ترك صور لإبنيها يوسف وآدم، بالأبيض والأسود، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت حنان عدد كبير من التلعيقات، فكتب أحد المتابعين: ” نسخة منك سبحان الله، ما شاء الله ربنا يحفظه”.
الا ان اللافت هو اشتياق الجمهور لها ولأعمالها التمثيلية، اذ سأل متابع آخر عما اذا كانت ستشارك بعمل تمثيلي جديد، كاتبا :”ربنا يحفظكم ست حنان والعائلة الطيبة، ست حنان ممكن انشوفكي في اعمال عن قريب لو خلاص انحرمنا من شوفتكي عالشاشات، عموما دعائنا بالصحة والعافية لكم جميعا”.
نشرت الممثلة المصرية حنان ترك صور لإبنيها يوسف وآدم، بالأبيض والأسود، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت حنان عدد كبير من التلعيقات، فكتب أحد المتابعين: ” نسخة منك سبحان الله، ما شاء الله ربنا يحفظه”.