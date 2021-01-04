كشف نجل المخرج الراحل حاتم علي، في تصريح لبرنامج “ET بالعربي”، تفاصيل وفاة والده، لافتاً إلى أنه كان يصوّر مسلسلاً في القاهرة، وبدا طبيعياً جداً في الأيام التي سبقت وفاته.

وتابع أنه قبل ليلة من وفاته “صاح”، موضحاً أن والده كان يتمتع بصحة جيدة، رغم تدهور حالته الصحية خلال الآونة الأخيرة بسبب شراهته على التدخين، ولكنه كان يرفض إظهار شعوره بالتعب والإعياء بسبب كبريائه. وأكد الشاب أنه شعر بصدمة كبيرة عند سماعه خبر الوفاة فبكى ليومين متتالين.

كما تحدث الشاب عن مصير مسلسل “سفربرلك” الذي كان يعمل عليه والده، لافتاً إلى أن “الشركة المنتجة قررت وقف تصوير العمل لمدة زمنية معينة، لإيجاد حل لهذه المصيبة التي ألمّت بنا جميعاً”.

من جانبه، أوضح شقيق المخرج الراحل، أن أخاه تعرّض لوعكة صحية قبل وفاته بساعات، واتصل بالطبيب، فحضر ولكنه لم يستطع إسعافه لأنه كان قد أسلم الروح، لافتاً الى انه تحدّث معه عند المساء ليلة رحيله.