علق محمد شبانة، ابن شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، على تشبيه الفنان تامر حسني بعمه بحسب ما جاء في كلمة ألقاها كاتب السيناريو محمد الحفظي في إطار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال شبانة رداً على تلقيب حسني بـ”عبد الحليم القرن 21″ في لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج The Insider الذي يعرض على شاشة قناة دبي إنه لا وجود للشبه بين النجم والفنان الراحل على الإطلاق.

وأضاف أن كل شخص يمتلك حرية الكلام والتعبير عن رأيه مضيفاً: “عبد الحليم قصة تانية مختلفة خالص. عبد الحليم في السما، أنا شايف كده”. وتابع: “الباقي كله مش موجود”.

وفي اللقاء نفسه نفى زواج عمه وذكر بما قاله الأخير يوماً عن الزواج حيث اعتبر أنه لا يقوم على الحب فقط بل على أمور أخرى كثيرة. ورأى أنه لم يجدها لدى الفنانة الراحلة سعاد حسني. وكشف أن حب العندليب الوحيد كان لسيدة توفيت قبله فلم يتم زواجهما. وعلق: “دا كان حب حياته الكبير جداً”.