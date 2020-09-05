نشرت مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، على حسابها في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو جديداً أثار اهتمام الكثير من المتابعين وحقق أكثر من 19 ألف مشاهَدة في الساعات الثلاث الأولى بعد النشر، حيث ظهرت فيه مع ابنهما وهو يجلس على كتفيها ويقبّلها في فمها قبل أن تبادله هي بالمثل، معبرةً عن حبّها الشديد له. وأرفقت المقطع بالتعليق: “هو يعطيني الكثير من الحب ويملأ قلبي وحياتي بالكثير من الفرح. ابني وحب حياتي”.

وأضافت: “الله يحميك ويحفظك ليا أنشالله ويبعد عليك كل شر، أمين . هالبوسة تسوي الدنيا الكل”.

يُشار إلى أن خولي فاجأ متابعيه في وقت سابق بظهوره بلوك جديد تماماً. ولهذه الغاية نشر عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة بدا فيها برأس حليق تماماً، وهو ما أثار موجة من التعليقات، وانقسم المتابعون بين من أثنوا على هذا الخيار ومن أكدوا إلى أنه لا يناسبه.