شاهدوا اصالة نصري: علاقتي ليست جيدة جدا مع ابن زوجي

صرحت المطربة أصالة أن علاقتها بابن زوجها طارق العريان منطقية معقولة، فهي ليست جميلة وليست سيئة، فخلال استضافتها في برنامج “عايشة شو” وعند سؤالها عن علاقتها بابن زوجها طارق أجابت: ” منطقية.. معقولة.. مش حلوة ومش سيئة.. كويسة، فيه مرات أشياء مو بسهولة بتصنعها”.

وعن علاقة طارق العريان بابنها خالد وابنتها شام، أجابت أصالة فوق الرائعة ولكنها مختلفة، فعلاقة طارق بشام علاقة صداقة، أما طارق وخالد علاقة أب بابنه، فعندما تزوجت أصالة طارق كان خالد في ذلك الوقت لا يتجاوز السادسة من عمره، فهو من رباه، لهذا اختار أن يكون اسمه الفني خالد العريان.

كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة أنغام وأكدت أنها انتهت، ولا يوجد عندها نية للتسامح، فهي ترفض خراب البيوت، وأوضحت أنها لم تندم على صداقتها بأنغام، ولكن ما فعلته أنغام مؤخراً أحزنها كثيراً، مشيرة إلى أنها لم تعاتبها، واكتفت فقط بإلغاء المتابعة وحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن أسوأ مرحلة مرت بها الفنانة أصالة في حياتها، كانت فترة زواجها الأول من رجل الأعمال أيمن الذهبي، مؤكدة أنه رغم سوء هذه المرحلة وأمنيتها بأن تمحوها من حياتها، إلا أنها خرجت منها بأحلى حاجة بحياتها وهي ابنتها شام وابنها وخالد، موضحة أن كل الضربات التي تلقتها في حياتها شكلت شخصيتها، مؤكدة أنها فخورة بها الآن وأنه لولا هذه الضربات لما وصلت لهذا الزهد الآن.