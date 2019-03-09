الصفحة الرئيسية فن شاهدوا الإعلامية السعودية العنود الحربي تصدم محبيها بتعرضها لإصابات خطيرة

شاهدوا الإعلامية السعودية العنود الحربي تصدم محبيها بتعرضها لإصابات خطيرة

بواسطة -
0 27
العنود الحربي

العنود الحربي

فاجأت الإعلامية السعودية العنود الحربي متابعي حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بتعرّضها لإصابات عدة في وجهها وجسمها.

العنود الحربي

ونشرت فيديو على صفحتها أعلنت فيه أنها أصيبت بكسر في أنفسها وبجرح في يدها.

وعلّقت على الفيديو قائلة: “الحمد الله على كل حال وقدر الله و ماشاء فعل” واكتفت بهذا الخبر من دون أي توضيح عن سبب الحادث وطبيعته.

ولم تحجب إصابتها بل كشفت عن إصابتها من خلال صور واضحة للإصابتين نشرتها وعلقت عليها قائلة: “بس والله كسر في الخشم وإيدي انكسرت”.

وتمنى لها المتابعون الشفاء العاجل متسائلين عن سبب إصابتها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.