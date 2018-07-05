شاهدوا البحرينية شيماء سبت تهاجم متابعيها على “إنستغرام”.. والسبب!

هاجمت الفنانة البحرينية شيماء سبت عبر صفحتها الرسمية في “سناب شات” متابعيها، بعد أن خرجت عن طورها، إثر تعليقاتهم التي وصفتها بالمسيئة بسبب صورة نشرتها.

مهاجمة متابعيها

وبررت شيماء أن صورة وضعتها على صفحتها في “إنستغرام” وعن طريق الخطأ أبقت خاصية التعليقات مفتوحة، ما أدى إلى مهاجمتها من قبل متابعين.

“الناس المتخلفين لا زالوا موجودين”

وبدأت “سبت” حديثها: “كنت مرتاحة وايد الفترة اللي طافت، لان قررت ما افتح الكومنت مال انستغرام، لان فيه وايد ناس ما يستحقون ان همة يتواصلون مع أي شخصية مشهورة، أو أي شخصية لها وضعها في المجتمع. بالصدفة اليوم نزلت صورة، بالغلط، ونسيت الكومنت مفتوح، وللأسف إن ظني ما خاب، لإن فعلا الناس المتخلفين لا زالوا موجودين، وفعلا كان قراري صائب وصحيح، إن ما أسمح للحشرات الالكترونية يدخلون حساباتي، لكن للاسف إنتو سم وعلقم ومر، وحسافة فيكم عندكم موبايل وفيه نت”. لافتة إلى أنها تقصد بكلامها البعض وليس الكل.

“تعالوا سبونا وسبوا اهالينا”

ولاحقًا، انفعلت شيماء، وتابعت غاضبة: “لا تعالوا سبونا وسبوا اهالينا، وغلطوا علينا، ونحن نقعد ساكتين، يعني نحن لازم ملائكة، لا يبة نحن بشر، حالنا حالكم، تعالوا غلطوا علينا وسكتوا!”.

“هاذ غباءكم وتخلفكم”

وأضافت: “الحين عبالكم تسبون (..) ولا شنو بتحطمونا، انتو تزيدونا نجاح، تعرفون هاذ غباءكم وتخلفكم متل البترول اللي يشحن السيارة، انت كل ماتقعدون تمصخونا اكثر، انتو المصخرة مو إحنا، لان نحن نجحنا أحسن من انجازاتك وانت قاعد تلعب بخشمك، قاعد تسب مشاهير ودول”. ويبدو أن الفنانة البحرينية عادت وحذفت الصورة المقصودة على صفحتها في “إنستغرام”، حيث اعتادت نشر صور معظمها شخصية عليه، مع حظرها خاصية التعليقات.