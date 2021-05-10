بعد جدل كبير حول انفصالهما رغم علاقة الحب القوية التي تجمع بينهما، أحدث رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف ضجة كبيرة في أول تعليق له على قضية الخلع المرفوعة ضده من زوجته الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بعد زواج دام خمس سنوات.

وفي مقابلة صحافية، رفض سلطان التعليق على الأمر عبر وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا، مشدداً على أنه لن يخوض بتفاصيل الانفصال وأسبابه لأنها أمور شخصية وليس لدى الجمهور الحق بمعرفتها.

وإكتفى رجل الأعمال السعودي بالقول: “أنا كرجل سعودي مستحيل ياخذوا مني لا حق ولا باطل.. لأنه هذه أسرار بيت وهذه حرمانية في البيوت، والبيوت الإماراتية والسعودية تعتبر خصوصية تامة.. مستحيل نطلع أسرارنا برا”.

وأضاف: “أنا واثق من أن القانون سوف يأخذ مجراه، وستبقى بلقيس غالية رغم أي شيء، فهي والدة ابني تركي الغالية، ولن أتحدث عن هذا الموضوع مجدداً أو تكون الأضواء مسلطة على شخصي للحديث عن الأمر”.وأثار حديث سلطان ضجة كبيرة على السوشيال ميديا لاحترامه واخلاقه، وجاء تصريحه بعد إعلان بلقيس المفاجئ عن انفصالها وبأنها رفعت قضية خلع على زوجها دون أن تغوص في تفاصيل القصة والأسباب.