ردّ الفنان الفلسطيني، محمد عساف على قرار السلطات الإسرائيلية، بسحب تصريح دخوله، الذي كانت قد منحته له، بجانب اتهامه بـ”التحريض” عليها. وكتب محمد عساف: “حبي وانتمائي لبلدي وتمسكي بالثوابت، والقيم، الوطنية شيء أفخر به كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط”.

وأضاف: “وما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس وغزة ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح للحريات التي يعاني منها أبناء شعبي الذي أنتمي له قلبا وكيانا وروحا، ولن يثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل أى شيء بقلبي يابلدي”.