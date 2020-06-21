في كثير من الأحيان يعتاد الجمهور أشكال محبوباتهم من الفنانات، ويتقبلون بعض التغييرات الطفيفة التى تطرأ علي أشكالهن من حين لآخر ، ولكن تصيبهم صدمة كبيرة عند مقارنة صورة فنانة قبل الشهرة أو قبل خضوعها لعمليات التجميل وما أصبحت عليه اليوم، إذ ان هذه العمليات تقلب ملامح تلك الفنانات رأساً على عقب إلى درجة لا تصدق؛ وهذا هو حال الفنانات العرب اللواتي خضعن لعدة عمليات تجميلية، غيّرت من ملامحهن بشكل جذري حتى بتن لا يُعرفن ولا يمكن تصديق كيف كن سابقاً.

ومن أكثر الفنانات اللواتي تغيرت اشكلهن بعد العمليات التجميلية، الفنانة الكويتية​ “شمس” التي خسرت الكثير من وزنها وقامت بعمليات شد وتجميل لوجهها، وها هي اليوم تبدو انسانة مختلفة كلياً سواء من ناحية ملامح الوجه أو الإطلالات التى تعتمدها .

والفيديو التالي سوف يعرض لكم مجموعة من الصور لبعض الفنانات العرب “قبل وبعد” عمليات التجميل.. برأيكم من صاحبة التغيير الأكبر؟