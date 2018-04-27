شاهدوا.. التلفزيون السعودي يدخل سباق رمضان بـ ستة مسلسلات مصرية

لأول مرّة في تاريخ التلفزيون السعودي وبعد الانفتاح الكبير الذي تشهده المملكة، يدخل التلفزيون المنافسة الرمضانية هذا العام بعدما حصل على حقوق ستة مسلسلات مصرية جديدة للعرض الحصري في الخليج.



وحصل التلفزيون السعودي على حقوق عرض مسلسلات “عوالم خفية” للزعيم عادل إمام، إخراج رامي إمام وكتابة أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، و”طايع” للنجم عمرو يوسف وكتابة محمد دياب وإخراج عمرو سلامة، و”بالحجم العائلي” للنجم يحيى الفخراني والنجمة ميرفت أمين وكتابة محمد رجاء وإخراج هالة خليل.



كما يعرض التلفزيون السعودي أيضا مسلسل “أرض النفاق” للنجم محمد هنيدي، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وماندو العدل، ومسلسل “اختفاء” للنجمة نيللي كريم وكتابة أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت، وأخيراً مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للنجمة يسرا وتأليف عبد الله حسن وأمين جمال وإبرهيم محسن وخالد أبو بكر وإخراج محمد علي.