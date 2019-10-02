شاهدوا.. الدكتورة خلود وزوجها موديل أمين يرقصان بعفوية بصحراء الأردن

كشفت الدكتورة خلود عن تفاصيل الرحلة التي جمعتها وزوجها موديل أمين إلى مسقط رأسه في الأردن، حيث اصطحبا معاً ضيفين مميزين من أصدقائهما المقربين.

فقد نشرت الدكتورة خلود بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابيها على “انستقرام” و “سناب شات”، والتي كشفت تفاصيل رحلتها إلى وادي رام والبتراء في الأردن برفقة زوجها مودل أمين بالإضافة لصديقتها الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش وزوجها عبدالعزيز الزيد.

وظهر الزوجان في بعض اللقطات وهما يرقصان بعفوية في صحراء البتراء، كما أظهرت بعض اللقطات الأخرى كيف تم استقبالهما.

وكتبت الفاشينيستا الكويتية عبر حسابها على “انستقرام”: “استقبال اهل وادي رام لنا.. حبيت عاداتهم و تقاليدهم عادات البدو الاصيلين اهل الكرم و الضيافة و الذوق استقبلونا بكل حب و بدهن العود و القهوة العربية و الاحتفالات و عزمونا على مندي لذيييييذ من ايدهم تسلم ايدهم”.

وأكملت الدكتور خلود في منشورها الذي أرفقته بمقطع فيديو: “تعلمت عادات كثيرة من عادات و تقاليد البدو و حبيت الثقافة اللي اكتسبتها منهم . رغم انه بعض اهل المنطقة غير متعلمين لكن اقل شخص فيهم يتكلم ٣ او ٤ لغات و متقنين اللغات و ابرزها الفرنسية و الاسبانية و الصينية و التركية و الانجليزية و اليابانية و طبعا تعلموا من كثرة الزوار و استقبالهم للزوار . حبيتكم يا اهل الاردن اكثر و اكثر و كل مره ازور الاردن احبها اكثر”.