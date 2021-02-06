كشفت الراقصة المصرية دينا ما تعرضت له أثناء تصوير مسلسل “غرابيب سود” الذي عُرض في دراما رمضان 2017، وجسدت خلاله شخصية امرأة داعشية.

وتحدثت دينا لصحيفة “الوطن” المصرية عن تفاصيل ما تعرضت له قائلة: “صورنا عدداً من المشاهد في جنوب ​لبنان​، وتحديداً داخل المدرسة الإنجيلية التي تعرضت للقصف أثناء الحرب، وما لم أكن أعلمه حينها أن هذه المدرسة تتضمن مقابر جماعية لضحايا القصف”.



وأضافت دينا: “جهة الإنتاج خصصت غرفتي خلف هذه المقابر لأرتاح فيها، ولكني تعرضت لمواقف أثناء التصوير لا يستوعبها الإنسان، أبرزها اختفاء ساندويتشات جبن كنت وضعتها الى جانبي أثناء مذاكرتي لأحد المشاهد، وبعدها أتى المخرج المنفذ بورق مشاهد المقرر تصويرها ووضعها في غرفتي، ولم تمر دقائق وعاد ليسألني عنها فقلت له: “إنت بتتكلم عن إيه؟”.



وتابعت: لم تمر ساعات على هاتين الواقعتين وفوجئت بإضاءة غريبة اللون تنبعث داخل غرفتي، فاعتقدت أنها انعكاس لزجاج مرآة أو أي شيء آخر، ولكني لم أجد أي مرآة في المكان، فأغلقت باب ونوافذ الغرفة لأجد نفس الإضاءة تتسلل إلى الغرفة، وهنا شعرت بانقباض قلبي وغادرت الغرفة ولم أعد إليها، وبعدها علمت بأمر هذه المقابر، وقيل لي إن أرواح الموتى هي وراء ما حدث والله أعلم”.

الجدير ذكره أن “غرابيب سود” مسلسل درامي مشترك بين 7 دول، شارك فيه حوالي 50 ممثلاً وممثلة من أنحاء الوطن العربي، أبرزهم سيد رجب، راشد الشمراني، ديمة الجندي، منى شداد، أسيل عمران، محمد الأحمد، فاطمة ناصر، مروة محمد، رامز أمير وآخرين.