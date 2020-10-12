كرّم الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أبطال مسلسل “الاختيار” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي 2020، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالاً بأعياد انتصارات السادس من تشرين الأول.

ووجّه الممثل المصري ​أمير كرارة​ الشكر الى جميع أبطال مصر في كلمته، وحيّا الجهود التي بذلها رجال القوات المسلحة خلال حربهم، قائلاً: “أحب أشكر القوات المسلحة على الشرف اللي اديتهولي إني أقدم رسالة مهمة زي رسالة الاختيار، وأظن الرسالة وصلت”.

من جانبه أكد الممثل المصري أحمد العوضي أن الوقوف أمام الرئيس السيسي كان من أمنيات حياته، وها هي قد تحققت، مؤكداً أنه كان خائفاً كثيراً حين طلبوا منه تقديم دور الإرهابي هشام العشماوي، لكن هذه المخاوف تبدّدت مع عرض المسلسل، بعدما نجح في جعل المواطنين يكرهون شخصية الإرهابي وأفعاله الإجرامية،

الجدير ذكره أن مسلسل “الاختيار” من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال، وآخرين أما السيناريو والحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.