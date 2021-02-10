تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للنجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ وصورة لوالدتها في عمر إبنتها، إذ تفاعل معها المتابعون بكشل كبير، مشيرين إلى الشبه الواضح بين الأم وإبنتها.

ومن ناحية أخرى، كان نفى الممثل التركي كرم بورسين خبر إيقاف مسلسل “أنت أطرق بابي” بسبب شجار بينه وبين زميلته أرتشيل التي تشاركه البطولة، الا ان هاندا لم تعلّق بعد على هذا الخبر.

وكانت كشفت صحيفة حريات التركية خبرا صادما لجمهور مسلسل “أنت أطرق بابي”، اذ افادت ان شجارا حادا حصل بين هاندا أرتشيل وكرم بورسين، ما أدى الى إيقاف المسلسل مؤقتاً.



