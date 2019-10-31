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شاهدوا الشبه الكبير والصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

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تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للفنان حسن الرداد برفقة شقيقته.

ولفتت الأخيرة أنظار عدد كبير من المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على الشبه الكبير والصادم بينهما.

كما شدد آخرون على ارتدائها الحجاب وتوجهوا من خلال ذلك بالانتقاد إلى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وتمنى هؤلاء لها أن ترتدي الحجاب تماماً مثل شقيقة زوجها فيما دافع عنها آخرون وأشاروا إلى أنها محترمة من دون غطاء الرأس.

ويشار إلى أن الرداد نشر على حسابه الخاص على التطبيق صوراً التقطت له اثناء وجوده في “ديزني لاند” في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق من خلالها أكثر من 54 ألف إعجاب بعد ساعات قليلة من نشرها وظهر فيها في أماكن مختلفة من موقع الترفيه العالمي الشهير.

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