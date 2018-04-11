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شاهدوا الشبه بين بلوغر سعودية ونادين نسيب نجيم.. لن تصدقوا!

بواسطة -
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Nadine Nassib Njeim008

شاهدوا الشبه بين هذه الفتاة ونادين نسيب نجيم.. لن تصدقوا!

كثيرة هي حالات الشبه بين نجم معين وأحد الأشخاص وكما يقول المثل اللبناني “بيخلق من الشبه أربعين”، فقد وجد الكثير من الناشطين شبهاً كبيراً بين ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ والبلوغر السعودية ​فاطمة الأنصاري​.

وانتشر فيديو من مقابلة مع الأنصاري على أحد القنوات الفضائية، وبدت فيها تشبه بشكل كبير الممثلة نادين نسيب نجيم.

الفيديو حصد نسب مشاركة كبيرة، وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وسط ذهول المتابعين من الشبه الكبير بين الشخصيتين.

وتعد الأنصاري من أكثر الأسماء تأثيراً على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية والخليج العربي.

، تشبه #نادين_نجيم ولا يتهيألي 😍😅😅 ،

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