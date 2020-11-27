ظهر الممثل المصري ​ياسر جلال​ الى جانب ابنه وابنته في حلقته من برنامج Top Trending الذي يقدمه أحمد عليوة على قناة TeN.

وعبّر المتابعون عن إعجابهم بالصورة ولفتوا الإنتباه الى أن الإبنة قدرية أصبحت شابة وابنه جلال أيضاً، وقارنوا بين شكلهما ودرجة الشبه بوالدهما. ورأى بعضهم أن الشبه كبير ويتشاركون الملامح نفسها.

ويشار إلى أن ياسر جلال استقبل فريق عمل البرنامج في منزله وقال خلال اللقاء إنه عانى من ظروف صعبة في حياته الفنية خصوصاً بعد تحقيقه النجاح في مسلسل “سعد اليتيم”.

يذكر أن ياسر جلال شارك في شهر رمضان الماضي لعام 2020 من خلال مشاركته في مسلسل “الفتوة” إلى جانب مي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وآخرين. المسلسل من تأليف ‏هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي‎



