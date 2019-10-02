شاهدوا.. الشقيقات شيحة يشعلن المواقع بالرقص والغناء بعفوية ومرح

أحدثت الممثلة المصرية هنا شيحة ضجة كبيرة في أوساط متابعيها بعدما نشرت على حسابها على “إنستغرام” فيديو جمعها وشقيقتيها حلا ورشا.

وظهرت الأخوات الثلاثة في الفيديو وهن يقفن جنباً إلى جنباً على السجاة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي. وفاجأن الجميع بقيامهن بالرقص والغناء بطريقة مرحة جداً وعفوية.

وتعليقاً على المقطع الذي حقق أكثر من 326 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، كتبت هنا: “طبعاً واللي يعرفني يعرف إن صوتي خطيرولازم بقى حد يكتشفني، مش كده ولا إيه؟

من كواليس تصوير أغنية سقفة لأحمد الروبي مع طيارة من الجونة”.

وأطلقت بسبب ذلك موجة واسعة من التعليقات وأشاد الكثير من المتابعين بعفوية الشقيقات الثلاثة.

وعلقت الممثلة السورية كندة علوش متوجهة إلى هنا: “أنا مكتشفاكي من زمان وبعشق صوتك بس انت مش مقدرة قيمة موهبتك”.