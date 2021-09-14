دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضـــواء الشهــرة، ومن بين هؤلاء الإعلاميــة المصـــرية بسمة وهبة التي ظهر مؤخرًا إبنها “عبد العزيز” الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث نشرت “بسمة وهبة” للمرة الأولى صورة لها مع نجلها الأوسط، على حسابها الخاص على تطبيق الصور “إنستجرام“، عبرت من خلالها عن إشتياقها له، حيث أنه يقيم مع والده في المملكة العربية السعودية؛ وعلّقت وهبة على الصورة قائلة: “ليت هذه اللحظات تعود يوماً، وحشت قلبي يا عزوز”.

من هو زوج بسمة وهبة السعودي

كانت الإعلامية بسمة وهبة متزوجة من رجل أعمال سعودي الجنسية يدعى أسامة السيد، وأنجبت منه ولدين وهما : (عبد الرحمن وعبد العزيز)، كما كانت حياتهما تتسم بالاستقرار والهدوء، ولكن كان قرار بسمة بخلعها الحجاب ما أفسد سعادتهما، فأدى هذا الأمر إلى خلاف كبير بين الزوجين ما وصل بهما إلى الطلاق، ثم تزوجت من زوجها الثاني هو ضابط شرطة

زوج بسمة وهبة الثاني

الإعلامية المصرية بسمة وهبة ولدت في عام 1972 وتبلغ من العمر 49 عامًا، تزوجت في المرة الاولى من السعودي أسامة السيد، وطلقت منه بعد إنجابها نجليها عبدالرحمن وعبد العزيز، ثم تزوجت مرة أخرى من ضابط الشرطة علاء عابد، وأقامت احتفالًا كبيرًا في أحد فنادق القاهرة، ولكن ابنها الأكبر عبد الرحمن هرب من المنزل في ذلك الوقت إنكارًا لزواج والدته، وبعد إعلان انفصالها عن زوجها رجع ابنها مرة أخرى، فقررت بسمة الزواج من نفس الشخص فيما بعد، واحتفلت بالزواج بإقامة حفلًا صغيرًا في كافية خاص بها بمنطقة المهندسين، وأنجبت منه ابنة تسمى خديجة.

من هي بسمة وهبة

بسمة وهبة هي إعلامية مصرية مثيرة للجدل ؛ حيث اشتهرت في بداياتها بمجال الإعلام والتقديم الإذاعي بتقديم برامج دينية بـ قناة إقرأ الفضائية الإسلامية مرتدية “الحجاب”، ثم تفاجئ الجمهور بخلعها للحجاب وتقديم برامج متنوعة أخرى أشهرها “برنامج شيخ الحارة” الذي يعد أكثر البرامج الفنية المثيرة للجدل.

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