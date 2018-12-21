شاهدوا الصورة التي حذفتها ميغان ماركل خوفاً من الملكة إليزابيث​ الثانية

كشفت صحيفة “ميل أون صنداي” سبب حذف صورة لدوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ خلال حضورها حفل توزيع جوائز الموضة في لندن، مع مصممة دار “جيفنشي” كلير وايت كيلر، والممثلة روزاموند بايك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي، قوله إن السبب الرئيس لحذف الصورة هو استعراض ميغان حملها، واعتمادها طلاء أظافر داكن تكرهه ​الملكة إليزابيث​ الثانية.

وأضاف المصدر: “لن يكون مفاجئاً إذا عُلِمَ أن دوقة ساسكس نفسها هي من أصدرت أوامر بحذف الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي”.

وذكر موقع مجلة “غالا” بالنسخة الفرنسية أن حساب ميغان على “إنستغرام” فتح لبعض الوقت مؤخراً قبل أن يعاد إقفاله، مع تبرير للقصر الملكي يشير إلى أنه مجرد خطأ تقني.