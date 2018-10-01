شاهدوا.. “الصّدر المشوّه” تي شيرت اعتمدتها النّجمات للتّوعية بسرطان الثّدي

إطلالة موحّدة، اعتمدتها النجمات على إنستغرام، هي ليست موضة رائجة هذا الموسم، ولكنّها “تي شيرت” بيضاء حملتْ آثار ندوب، وجروح على الثّدي، صُمّمتْ خصيصًا، كجزء من حملة لدعم التّوعية بسرطان الثّدي.

ولاقتْ الحملة، التي تنطلق تحت شعار no drama أي “لا للدراما”، دعمًا كبيرًا من المؤثّرات، والنجمات على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقًا من دورهنّ في رفع مستوى التّوعية لدى السيّدات، عن خطر الإصابة بسرطان الثّدي، وأهميّة الكشف المبكّر. وكذلك لتقديم الدعم، والمساندة للمتعافيات من المرض.

ومن الوجوه البارزة، التي اعتمدتْ تلك الإطلالة، نذكر الأخوات اللبنانيّات الثلاث: أليس، ونادين، وفرح عبدالعزيز، والإعلامية اللبنانية، ريما نجيم، والفاشينيستا اللبنانية، جويل لاوون، والفاشينيستا، مريم عبادي، والممثلة اللبنانية الشّابّة، جيسيكا بستاني، وسارة صليبي، وريبيكا كساب، والإعلامية وخبيرة الموضة اللبنانية، لمى لاوند، ونائب رئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثّدي، ميرنا الصبّاح حب الله، التي كان لها تجربة مع المرض، وتخطّتها بالشّفاء.

وتأتي حملة no drama، في إطار احتفالات أكتوبر الورديّ، وهو الشّهر العالميّ للتّوعية بمرض سرطان الثّدي.