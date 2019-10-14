الصفحة الرئيسية فن شاهدوا..الظهور الأول لإبن صبا مبارك وشوقي الماجري في عزاء والده

شاهدوا..الظهور الأول لإبن صبا مبارك وشوقي الماجري في عزاء والده

بواسطة -
0 519

نشر الممثل الأردني ​منذر رياحنة​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من جنازة المخرج التونسي الراحل ​شوقي الماجري​ ظهر فيها برفقة طليقته الممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ وإبنها الوحيد من الماجري عمار.

الفنان منذر_رياحنه والفنانه صبا_مبارك مع عمار إبن المخرج شوقي_الماجري

الفنان منذر_رياحنه والفنانه صبا_مبارك مع عمار إبن المخرج شوقي_الماجري

وكان أحدث وفاة الماجري صدمة كبيرة في الوسط الفني لرحيله فجأة عن عمر يناهز 58 عام اثر تعرضه لسكتة قلبية، وأقيم مساء السبت الماضي عزاء له في القاهرة وتحديدا بمسجد الكواكبي بالعجوزة.
وحرص عدد من المشاهير على تقديم واجب العزاء وعلى رأسهم ليلى علوي وهند صبري ولطيفة وكندة علوش وسوزان نجم الدين ودارين حداد واشرف ذكي وسامح الصريطي والمخرج هاني خليفة والمخرج حاتم علي.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.