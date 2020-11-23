أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً شهد حضور زوجته بسمة بوسيل في أول ظهور لهما معاً منذ إعلان انفصالهما وتصالحهما.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن منهم حلا وهنا شيحة ومحمد الشرنوبي ومحمد مكاوي وغيرهم.

يذكر أن الثنائي أعلنا تصالحهما مؤخرا بعد تدخل العديد من الأصدقاء لفض الخلافات وتهدئة الأوضاع بينهما.

كانت بسمة قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، وأنهما بصدد التحضير لأوراق الطلاق حاليا.

وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها بـ”إنستغرام”: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.

لكن ما لبثت بسمة أن حذفت الكلام بعد دقائق من نشره، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب تراجعها عن الأمر.

من جانبه، كتب تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه على “إنستغرام” رسالة وجهها لزوجته، أكد فيها على حبه لها ولأولادهما ورغبته في حل أي خلاف أو سوء فهم حدث منه، الأمر الذي دعاها لترد عليه بتقديم الاعتذار لتعود الحياة بينهما إلى طبيعتها.