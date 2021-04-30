طمأنت الممثلة ​حورية فرغلي​ محبيها بعد خضوعها لعدة عمليات تجميلية لأنفها في الولايات المتحدة الأميركية بسبب معاناتها الطويلة مع هذا الموضوع.

ونشرت حورية صورة لها على صفحتها أعلنت من خلالها نجاح آخر عملية خضعت لها وكتبت: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”

وكانت فرغلي قد تحدثت سابقاً عن حالتها الصحية بعد أن أجرت 3 عمليات في الأنف وتستعد لمغادرة المستشفى. وعبرت عن اشتياقها للعودة إلى التمثيل مرة أخرى، مشيرة انها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، لكنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.





