شاهدوا الفنانة الأردنية عريب حمدان تكشف قصة وقوعها في غرام رجل يكبرها في السن ومن الديانة المسيحية

كشفت الفنانة الأردنية عريب حمدان تفاصيل قصة وقوعها في غرام رجل يكبرها في السن ومن الديانة المسيحية، غير أن العلاقة لم تكتمل للزواج بعد وفاة والدها.

وقالت خلال حوار تلفزيوني إنها مرت بقصة تشبه “روميو وجوليت” قبل 15 أو 16 سنة”. وأوضحت أنه لم يكن من ديانتها وكان يعرف والدها لكن حينما توفى الوالد لم تكتمل القصة” مسيرة إلى أن هذه كانت مرحلة حلوة في حياتها لأن الحب ما يعرف الفوارق هذه.

وأوضحت أنها عانت من العنصرية، لكن تغلبت عليها بصوتها. وأكدت أنه لا توجد صداقات في الوسط الفني، وأن هناك ”مافيات“ عانت منها من قبل، مؤكدة أن الصداقة بالنسبة لها بين الرجل والمرأة أفضل من صداقة المرأة لأخرى.

وقالت حمدان إنها لا ترتدي الحجاب، وإن ما هي عليه اليوم من هيئة هو ما اعتادت عليه من قبل، وإن ارتداءها للحجاب عندما دخلت الوسط الفني كان عائدًا إلى الجو الجديد الذي دخلته، مشيرة إلى أن الشال والعباء معتقد قديم.