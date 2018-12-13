شاهدوا.. الفنانة التونسية إيمان الشريف تحتفل بزفافها وتكشف سر تعرفها على زوجها

بعد الجدل الذي أثارته بإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية، فاجأت الفنانة التونسية إيمان الشريف الجميع باحتفالها بزفافها.

الفنانة التونسية نشرت مجموعة صور من حفل زفافها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت بفستان زفاف شديد الأناقة، ووضعت تاج على رأسها أظهرها كالملكة، وتركت شعرها منسدلا.



إيمان نشرت أيضا صورة جمعتها بعائلتها من الحفل، ووجهت الشكر لهم، بقولها: ” خويا الغالي جاني من سنغفورا مفاجأة العائلة.. شكرا لكم احبكم مريومتي اختي ومامتي.. زوجي الحنين شكرا لك على المفاجأة.. زوجي خذ بيدي الى المالديف”، في إشارة منها إلى أن شهر العسل سيكون في المالديف.



وكشفت إيمان أن عريسها مصري فرنسي من ام تونسية وأب كان يعمل بالجيش المصري، لافتة إلى أن فستانها الغريب في الجونة كانا سببا في تعارفها على زوجها.

الفنانة التونسية قالت إنه بعد أن شاهدها بذلك الفستان قال للحضور: “أنا أراها وكأنها جايا من عام 2050، ثمّ لحق بي وطلب مني الزواج على الفور”.