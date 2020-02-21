شاهدوا الفنانة سميرة توفيق تحتفل بعيد ميلادها الـ85 .. هكذا بدا شكلها !

احتفلت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، بعيد ميلادها الـ85 بحفل عائلي ضم أفراد أسرتها ونشرت الصور ابنة شقيقتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

الفنانة سميرة توفيق، اشتهرت اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، و قدّم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات «حسنك يا زين» و«أسمر خفيف الروح» للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها. كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كلٍ من سوريا ولبنان. هي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة سميرة توفيق تم تسجيله خلال احتفالها بيوم ميلادها الـ85 في ديسمبر الماضي.

وتوجهت فيه إلى متابعيها بالشكر مشيرة إلى أنها تحبهم جميعاً. وأكثر ما لفت الأنظار هو شكلها الذي أحدث جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين.

ورأى بعض هؤلاء أنها لم تتغير كثيراً رغم تقدمها في السن فيما أشار آخرون إلى أن العمر ترك آثاره الواضحة على ملامح وجهها.

ورغم أن الفيديو ليس جديداً تماماً إلا أنه حقق أكثر من 65 ألف مشاهدة في الساعات القليلة التي تلت نشره.

ومما جاء في التعليقات: “يقولون هذي كانت مخرفنة الأجداد بجمالها؟” و”الكبر مقبرة الجمال” و”سبحان الله جمالها رباني” و”اشتهرت بشامتها يا حلوها” و”تجنن هي الوحيدة اللي كبرت مرة ولا زالت جميلة وتفتح النفس”.

ويشار إلى أن الفنانة القديرة ظهرت العام الماضي في مرة نادرة بعد غياب طويل في المملكة العربية السعودية حيث أنهت تسجيل حلقة خاصة غنت فيها 14 أغنية.