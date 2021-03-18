بعد انتشار أخبار عند دخوله إحدى المصحات النفسية بعد تهديده بالانتحار داخل نقابة الممثلين للمرة الثانية بعد تهديده بالانتحار في ميدان التحرير، وفي أول رد على تلك الأخبار نفى الفنان شريف دسوقي كل ما تردد من أخبار عن هذا الأمر

وأوضح أنه يتواجد حاليًا داخل مقر النيابة العامة للتقدم ببلاغ ضد مروجي تلك الشائعة، مؤكداً أنه منشغل في الفترة الحالية بتصوير مشاهده بعدد من الأعمال الفنية المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، معرباً عن استيائه من ترويج تلك الشائعة في الوقت الحالي.

وأضاف أنه يرى أن من يختلقون تلك الشائعات هم أشخاص لا يجدون ما يشغلهم، ويرغبون في تعطيله وهدم مسيرته الفنية.

يذكر أن شريف دسوقي يواصل تصوير مشاهده في مسلسل “لحم غزال” من بطولة غادة عبد الرازق، كما انتهى مؤخراً من تصوير دوره في فيلم “الإنس والنمس” للمخرج شريف عرفة ومن بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، تأليف كريم حسن بشير.