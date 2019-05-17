شاهدوا.. الكشف عن سبب إنفصال ميغان ماركل عن زوجها الأول

كشف الفيلم الوثائقي “Meghan Markle : Movies, Marriage & Motherhood” أن السبب الرئيسي وراء طلاق دوقة ساسيكس ميغان ماركل، من زوجها السابق منتج هوليوود تريفور إنغلسون هو أنه تحتم عليهما قضاء أغلب الأوقات بعيداً عن بعضهما، بسبب جريها وراء مستقبلها وشهرتها في التمثيل.
ويسلط الفيلم الضوء على حياة ماركل، قبل أن تقابل الأمير هاري، ويستند الفيلم إلى مقابلة مع المراسلة آشلي بيرسون، التي تشارك عن كثب في حياة أفراد العائلة المالكة.
وقالت بيرسون: “لقد كانا معا لمدة 7 سنوات، وتزوجا لمدة عامين. وبعد زواجهما مباشرة تم استدعاؤها للعمل في مسلسل “Suits” لذلك سافرت إلى تورونتو وبقي زوجها في لوس أنجلوس، هذا ما دمر علاقتهما”.