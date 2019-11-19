شاهدوا.. اللقطات الأولى من حفل زفاف الموديل اليمنية مريم ناظم

احتفلت أول عارضة أزياء يمنية “مريم ناظم” أمس بزفافها في حفل مبهر. وأظهرت لقطات مسربة من أجواء الحفل نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة العروس بفستان أبيض طويل “مطرز من كافة الاتجاهات” ومكشوف الصدر والذراعين في إطلالة مميزة وناعمة. ووضعت تاج مرصع بالأحجار على رأسها أضاف لإطلالتها سحر خاص.



يشار إلى أن مريم ناظم عارضة أزياء اشتهرت بأناقتها ورشاقتها الملفتة وهي من أب يمني وأم روسية.



من زواج المودل اليمنيه مريم ناظم

تجنن🤩❤️❤️ pic.twitter.com/OxDT4l3sZ9 — نور 🇸🇦 | جديد السوق (@inai13a) November 19, 2019

من زواج المودل اليمنيه مريم ناظم

تجنن🤩❤️❤️ pic.twitter.com/OxDT4l3sZ9 — نور 🇸🇦 | جديد السوق (@inai13a) November 19, 2019