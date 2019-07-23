شاهدوا.. المذيعة السعودية روزانا اليامي تتلمس صدرها و تثير متابعيها بشفتيها

تنشط المذيعة السعودية، روزانا اليامي بالإطلالة بفيديوهات مثيرة جدًا

ظهرت روزانا بفستان ملون، تتلمس صدرها تارةً، وتارة أخرى تثير متابعيها بشفتيها المنفوختين وتعض عليهما.



رواد السوشيال ميديا، السعوديين خصوصًا، هاجمواها بشدة وطالبوا المسؤولين بمحاسبتها لأنها تسيء لصورة المرأة السعودية.



وتداولوا فيديو ظهر فيه الفنان المصري ​خالد سليم​ من كواليس حفله في مدينة جدة، مع الدمية الشهيرة (أبلة فاهيتا).

فظهر وهو يدخل إلى غرفته في الكواليس، وتواجدت روزانا اليامي​ هناك التي راحت تتغزل به، قائلةً: (شو هالجمال)، الأمر الذي أحرجه كثيرًا ورد عليها: (هو أنا هلاقيها منك ولا من أبلة فاهيتا).







