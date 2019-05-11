شاهدوا “المقلوبة” تُسيطر على “الهيبة”.. وتعليقات طريفة

شكّل ظهور #سيرين_عبد_النور في دور نور، بالحلقة الخامسة من مسلسل #الهيبة_الحصاد، وهي تحضّر وجبة “المقلوبة” لجبل (تيم حسن) مادة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولإطلاق التعليقات الطريفة، خصوصاً أنّ الحوار عن المقلوبة بين نور وجبل أخذ مساحة من الحلقة. وأشاد كثر من المتابعين بالمقلوبة التي أعدّتها نور، وتصدّر هاشتاغ “الهيبة الحصاد ” الترند في لبنان، وكذلك اسم عبد النور.
مخرج العمل سامر البرقاوي وبعد الضجّة التي أثارها مشهد قيام جبل بقلب طنجرة المقلوبة، نشر صورة من كواليس الحلقة، وكتب معلقاً: “قبل طبخ المقلوبة طبخ المشهد”.
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قبل طبخ المقلوبة طبخ المشهد 😄 الهيبة#الحصاد# #SamerAlbarkawi#Samer_Albarkawi#mtvlebanon#تيم_حسن#سيرين_عبدالنور#سامرالبرقاوي#سامر_البرقاوي#صباح_إخوان #مهند_ماهر#محمد_مغراوي#دراما#الهيبة#الهيبة_الحصاد#باسم_السلكا#عادل_كرم#Adel_karam#artdirector#fatendabbous#makeupartist#salwaattallah#salwa_s_attallah#carolboukhaled#mbc#SamaTv#roya