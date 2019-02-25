شاهدوا الوليد الحلاني يفوز بلقب “ديو المشاهير”.. وفرحة عاصي الحلاني المؤثرة بفوز ابنه

فاز الوليد الحلاني بلقب برنامج “ديو المشاهير” بعد أمسية تنوّعت فيها الموسيقة الحماسية والرومانسية بحضور ضيوف الحلقة الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان اللبناني جوزيف عطية والفنان أنطوني توما.

وحازالممثل الكوميدي عباس جعفر على المركز الثاني حازت ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا على المركز الثالث.



واجتمع المشتركون في البرايم الأخير وغنّوا مع ضيوف الحلقة باقة من أجمل أغنياتهم كما لتتويج الرابح في البرنامج بعدما تنافس كل من فاليري أبو شقرا والوليد الحلاني وعباس جعفر في المرحلة النهائية.



يذكر أن أعضاء لجنة التحكيم منحوا Yes لجميع المشتركين وأثنوا على تقدّم المشتركين منذ بداية البرنامج الى الحلقة الأخيرة.

وقبل إعلان النتيجة توجه البرنامج بتحية للممثلة القديرة ليليان نمري على جهودها في البرنامج.