شاهدوا اليمنية أروى تحرج حسن الرداد بسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم

فوجئ النجم حسن الرداد بسؤال محرج عن زوجته إيمي سمير غانم، وذلك عندما حل ضيفاً على النجمة اليمنية أروى في برنامجها “تحت السيطرة”.

وسألت أروى ضيفها حسن الرداد عن سر إنكاره لوجود علاقة حب تجمعه بإيمي سمير غانم قبل الزواج، حيث أعلن النجم المصري لأول مرة أنه حرص على إنكار علاقتهما على الملأ لأنهما كانا يظنان أنهما لن يتزوجا، حيث بدا عليه التوتر بسبب هذا السؤال ورفض الدخول في تفاصيل.

ونفى النجم المصري وجود خلافات بينه وبين أسرة زوجته قبل الزواج من شأنها أن تدفعهما لإلغاء فكرة الزواج نفسها، كما نفى أيضاً أن تكون والدته قد أعلنت رفضها لزواجه من الفنانة المصرية، مؤكداً أن كل ما أثير في هذا الشأن كان مجرد شائعات.

من جهة ثانية، نفت شهد رمزي صديقة إيمي سمير غانم التقارير الأخيرة التي ألمحت بحملها في طفلها الأول من زوجها النجم المصري بعد مرور عامين على زفافهما، وذلك من خلال بث مباشر عبر حسابها على “انستقرام”.

المصدر: layalina.com

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