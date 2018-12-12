شاهدوا انتقادات حادة لـ “مودل روز” بعد نصائحها عن حقوق المرأة

تعرضت الفاشنيستا السعودية مودل روز لهجمة شرسة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مقطع فيديو لها تحدثت من خلاله عن حقوق المرأة.

وكانت روز قد خرجت في مقاطع فيديو موثقة من خلال حسابها في “سناب شات” لتوضح حقيقة فيديو تحدثت فيه عن مشكلة سيدة، وتسبب لها بسوء فهم.

وخرجت قائلة: “(..) راحوا خذوا فقرة لي، عن حل مشاكل، جت البنت تقلي انا متجوزة وعندي عيال بس عندي حبيبة، فرحت قلتلها هذا شي مو طبيعي متل ما انتي ما تدرين شو تبين وداخلة مشكلة روحي راجعي دكتور نفسي، طبعا انا كنت بتكلم عن موضوع البنت، بس هم وش سوو، قطعوها بطريقة تناسبهم، الترجمة كانت إن أنا اهاجم المثليين وإنهم مرضى نفسيين ولازم يراجعوا أطباء نفسي (..) فمتل ما قلتلكم خدوا الفيديو وقصقصوه، انا الموضوع ما فرق معي، لإن انا واثقة من نفسي وتفكيري وشو أبي، المهم قاعدين يقولوا للبراندات إن أنا ضد المثليين أنا ضد حقوق المرأة، شلون أنا ضد حقوق المرأة؟ وأنا امرأة؟”. #روز_اخرسي_واعلني

— سارا علي ال الشيخ 🇸🇦 (@saaraali_14) December 12, 2018



وقدمت الفاشنيستا السعودية في معرض حديثها نصائحها بشأن حقوق المرأة: “أنا أعرف أطالب بحقوقي زين بس مو بطريقتكم، طريقتكم هي اضربي الدنيا بالحيط، اهربي من أهلك، غيري دينك، بيعي وطنك بيعي وبيعي، كلنا حصلنا على حقوقنا بالطريقة الصح وهذا الأساس، وأنا أريد أقول هذول ما يطالبون المرأة بطريقة سوية بس بطريقة، لأن لما تبين تأخذين حقوقك مش لما تهربين بأهلك وتهاجمين بلدك (..) هذي مو حقوق، أبد ما دخلها بالحقوق (..) أنا قاعدة أقول هالكلام علشان الناس اللي يشوفون الفيديو، فيصيرون يقولون أنا ضد أحد، أنا الحمدلله ما ضد أحد”.