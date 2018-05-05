شاهدوا.. اندلاع حريق في كواليس تصوير مسلسل “رحيم ” ‎

تعرض فريق عمل مسلسل ” رحيم ” الذي يقوم ببطولته الممثل المصري ​ياسر جلال​ إلى حادث خطير بعد أن إندلع حريق داخل استوديو “كينج توت” اثناء تصوير بعض المشاهد في الديكور القصر.

و نشر المنتج محمد محمود عبد العزيز، مقطع فيديو للحظات الأولى من إندلاع الحريق في ديكور القصر أثناء التصوير، ومحاولة المتواجدين السيطرة عليه، وعلّق عليه بالقول:” الحمد لله على كل حال. قدر الله و ما شاء فعل. دا فيديو اتصور من بداية حريق حقيقي حصل النهارده فى ديكور ​مسلسل رحيم​. رضيت بقضاء الله. بحمد ربنا ان مافيش اصابات بالغه للناس و بشكر كل من ساهم فى انقاذ الموقف. اللهم احفظنا و احفظ الجميع”.

المسلسل من بطولة الفنانة نور، ومحمد رياض، وطارق عبد العزيز، ودنيا عبد العزيز، والراقصة دينا، وإيهاب فهمي، وصبري فواز، وحسن حسني، وسامي مغاوري، وآخرين، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.