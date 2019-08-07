شاهدوا.. انفصال بيلا حديد عن ذا ويكند رسميا للمرة الثانية

أكدت مصادر موثوقة أن الفنان العالمي أبل المعروف بـ ​ذا ويكند ​قد انفصل رسميا عن عارضة الأزياء الأميركية من اصول فلسطينية ​بيلا حديد​ للمرة الثانية بعد علاقة جمعتهما لأشهر طويلة.

في التفاصيل ووفقاً لبرنامج E! News ابتعد كل من بيلا حديد و”ذا ويكند” عن بعضهما في الاونة الاخيرة ولم يعد يمضيا الكثير من الوقت معا لانهما في الاصل بعيدين عن بعضهما بسبب انشغالاتهما المهنيّة فبيلا مشغولة بعروض الازياء وذا ويكند منشغل بجولات موسيقية والبومه واغنياته الجديدة.

وكان الثنائي قد انفصل ايضا العام سابقا حين بدأ ذا ويكند بواعد سيلينا غوميز.