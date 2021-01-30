أقيم مساء أمس الجمعة عزاء خبير التجميل محمد الصغير، الذي توفى صباح نفس اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك أمام منزله بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي واقعة غريبة استعان الفنان أحمد السقا بعدد من البودي غاردات لمنع تصوير العزاء، حيث لم يتمكن مراسلو الفضائيات أو مصورو الصحف من الاقتراب من مكان العزاء لتصوير الفنانين أو المعزين.

وتوافد النجوم والمشاهير من أصدقاء عائلة الصغير، وكان في أول الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، والفنانون يسرا، لبلبة، شريف منير، هاني رمزي، حلا شيحة، والمخرج محمد سامي، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

وكانت حالة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير الصحية، قد تدهورت خلال الأيام الماضية، ونقل إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إلى أن رحل عن عالمنا، وأقيمت صلاة الجنازة ومراسم الدفن عقب صلاة الجمعة.

وشيعت جنازة محمد الصغير من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، أبرزهم أمير كرارة، أبو، إلهام شاهين، المخرج عمرو عرفة”.