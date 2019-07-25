شاهدوا انهيار الفنانة يسرا عند رؤية نعش والدتها وتودّعها بحزن كبير.. ونجوم الفن يساندونها

شيعت الممثلة المصرية يسرا بعد ظهر اليوم جثمان والدتها السيدة سهيلة وهبي عمر، من ​مسجد السيدة نفيسة​ بمشاركة عدد كبير من أصدقائها الفنانين والممثلين، الذين حرصوا على مساندتها في هذه اللحظة الصعبة، خصوصاً أن يسرا كانت متعلقة بوالدتها كثيراً.

وشارك في الجنازة أحمد حلمي، آسر ياسين، ​عمرو يوسف​، ​سمير صبري​، أشرف زكي، ​طارق لطفي​، الكاتب ​مدحت العدل​، إلهام شاهين، ميرفت أمين، ​دلال عبد العزيز​، دينا، ​رجاء الجداوي​، ​ماجدة زكي​، المخرجة إيناس الدغيدي، ​جميلة عوض​، وهند صبري.

وسيقام العزاء بوالدة يسرا يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

يُذكر أن والدة يسرا كانت قد أصيبت الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة، إستدعت نقلها إلى أحد المستشفيات في منطقة المهندسين، ودخلت غرفة العناية المركزة، ولازمتها إبنتها في أيامها الأخيرة حتى توفيت.

