شاهدوا.. انهيار عبدالرحمن أبو زهرة في عزاء زوجته بمسجد الرحمن الرحيم

انهار الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة في البكاء، أثناء تلقيه عزاء زوجته الكاتبة الراحلة سلوى الرافعي، التي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي.



وبدت علامات الحزن واضحة على الفنان القدير أثناء العزاء المقام داخل مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم.



وأعلن الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة عبدالرحمن أبوزهرة، الجمعة، وفاة والدة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي، (زوجة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة)، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة».

وشيع أبوزهرة جثمان زوجته من مسجد النور بمنطقة العباسية، مقتصرًا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.