شاهدوا.. باسم سمرة يفقد 5 الاف دولار في مهرجان الجونة.. ما علاقة السائق؟

فقد الممثل المصري ​باسم سمرة​ مبلغ 5 الاف دولار أثناء مشاركته في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، الا انه وبعد ذلك تفاجأ سمرة بسائق هناك أعاد له المبلغ من جديد.

ونشر باسم سمرة صورة له برفقة السائق تظهر اعطائه محفضته التي أضاعها، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان باسم سمرة يواصل تصوير مشاهده في فيلم “دماغ شيطان”، المقرر عرضه في صالات السينما الفترة المقبلة.

الفيلم من بطولة باسم سمرة، ​رانيا يوسف​، ​سلوى خطاب​، عمرو عابد، ​ناهد خيري​، وغيرهم، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.