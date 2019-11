شاهدوا باسم ياخور يتحدث عن إجرائه عمليات تجميل.. وماذا عن نفخ شفتيه؟

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

😂😅 @bassemyakhour @dimakandalaftofficial #سوريا #دراما #لبنان #مسلسلات #رمضان #ديمة_قندلفت #تيم_حسن #خمسة_ونص #معتصم_النهار #نادين_نجيم #نادين_نسيب_نجيم #موسيقى #قصي_خولي #مصر #syria #drama #syriadrama #max #max_drama #bassemyakhour #mbc #mtv #video #kosaikhauli #khamsewnos #music #mbc4 #moatasemalnahar #nassifzeytoun #max_drama