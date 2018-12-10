شاهدوا بالصور.. جلسة تصوير رومانسية لكارمن سليمان وزوجها تشعل الأجواء

أشعلت الفنانة كارمن سليمان الأجواء بجلسة تصوير رومانسية نشرت صورها، على حسابها على انستقرام جمعتها بزوجها الملحن مصطفى جاد.

كارمن سليمان وزوجها استغلا حضورهما سوياً حفل نجم العرب، والتقطا صوراً رومانسية لهما بعدسة المصورة هناء حافظ، وسادت روح الانسجام والمرح على اللقطات التي جمعت الثنائي معاً.

وتغزلت كارمن سليمان في زوجها لتعلق على إحدى صورهما قائلة: “هدية ربنا ليا”، ومن جهته نشر هو الآخر على حسابه على انستقرام صوراً جمعته بزوجته وأشار إلى أن اللقطات التقطت خلال حضورهما حفل نجم العرب.

وأطلت كارمن سليمان بفستان أسود مخملي أبرز رشاقتها، واعتمدت على تسريحة بسيطة حيث تركت شعرها منسدل، مع جزء من جانبي الشعر خلف الأذن.

ومن جهة أخرى، حصل مصطفى جاد على جائزة أفضل موهبة في 2018، شاكراً القائمين على الحفل على هذا الدعم، مشدداً على أن هذه ما هي إلا البداية.

الجدير بالذكر أن كارمن سليمان طرحت أغنية توعية عن مرض القولون التقرحي المزمن المعروف بداء “الكرون”، حيث شاركتها الفرقة المسرحية فابريكا وعدد من نجوم الفن.