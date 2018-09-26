شاهدوا بالصور.. ممثلة سورية شهيرة تنجو من الموت بعد تعرّضها لحادث سير

نجت الممثلة السورية ​مروة الأطرش​ من الموت، بعد تعرضها لحادث سير.

وكشفت الأطرش تفاصيل الحادث عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة لسيارتها بعد الحادث وعلّقت: الحمدلله عكل شي انا بخير شكرا من كل قلبي عالحب والسؤال والاطمئنان واسفة ماقدرت رد عالكل كان حادث بشع كتير بشع لدرجة كبيرة من الخوف والوجع بس الحمدلله على كل شي الله قدر ولطف بابا بحبك كتير صوتك الوحيد الي بيخليني كون قوية ممدوح الاطرش ماما مزنة مها الله لايحرمني منكن”.

يذكر أن مروة الأطرش شاركت في عدة مسلسلات، مثل “أهل الراية”، “ليل ورجال”، وتنتظر خلال الأيام المقبلة عرض مسلسلها “الفرصة الأخيرة”.

