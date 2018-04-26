شاهدوا بالصور.. ممثلة مصرية تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث سير

تعرضت الممثلة المصرية ​غنوة محمد​ لحادث سير وذلك اثناء ذهابها لموقع تصوير مسلسلها “الأب الروحي 2″، حيث نجت من الموت بأعجوبة.

وفي التفاصيل فقد تعرضت سيارة غنوة محمد للتهشم بشكل كامل وذلك بسبب الحادث، ولكنها لم تتعرض لأي أذى بسبب الوسادات الهوائية التي انقذتها من الارتطام وطمأنت جمهورها على صحتها.

يذكر ان محمد تواصل تصوير مسلسل “الأب الروحي 2″، ويشاركها البطولة فيه كل من سوسن بدر، وأحمد عبد العزيز، ودنيا عبد العزيز، ومحمود الجندي، ووفاء سالم، وإيهاب فهمي، ومحمد عز وآخرين، تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة في أولى تجاربه الإخراجية.